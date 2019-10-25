Брянцев пригласили на бенефис артиста драмтеатра Михаила Кривоносова

СЕГОДНЯ 15:25 2019-10-25T15:27:00+03:00

Артист выйдет на сцену в образе Максима Русакова из спектакля "Не в свои сани"

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В брянском драмтеатре пройдет юбилейный вечер заслуженного артиста России Михаила Кривоносова. Он состоится 29 октября в 19.00.

В своем бенефисе Михаил Кривоносов предстанет перед зрителем в образе Максима Русакова в спектакле «Не в свои сани» по пьесе Александра Островского, сообщают в пресс-службе Брянского драматического театра имени Алексея Толстого.

Михаил Кривоносов по окончании Воронежского государственного театрального института служил в драматических театрах Томска, Магнитогорска, Мурманска Минска, Могилева и Челябинска. В 1998 году его пригласили в труппу брянского драмтеатра.

За время работы в Брянске Михаил Кривоносов сыграл больше 35 ролей. В 2013 году Михаилу Кривоносову присвоили почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Михаил Кривоносов служит в драмтеатре 21 год. Фото: пресс-служба брянского драмтеатра.

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ИСТОЧНИК KP.RU