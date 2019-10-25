БМЗ помогает школьникам определиться с профессией

СЕГОДНЯ 15:08 2019-10-25T15:08:49+03:00

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Более 300 учащихся школ, лицеев и гимназий города и области побывали на Брянском машиностроительном заводе (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») в осеннюю волну всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов».

Завод открыл свои проходные для ребят, желающих познакомиться с современным производством, в третьей декаде октября, и прием заявок на экскурсии продолжается.

Интерес к возможности побывать на БМЗ не убывает. Ведь это шанс увидеть уникальное для нашей страны производство магистральных грузовых тепловозов, понаблюдать за работой роботизированных комплексов, мощных станков с программным управлением. Кроме того, именно здесь можно увидеть процесс и результаты труда представителей множества профессий из сферы машиностроения и информационных технологий.

Многие ребята задают вопрос, где можно получить эти профессии, как попасть на работу на БМЗ, можно ли познакомиться с производственными процессами поближе.

Оказалась, такая возможность у брянских школьников сегодня есть. В учебном центре БМЗ организовано обучение работе на станках с программным управлением для учащихся Центров технического образования города Брянска. Школьники могут почувствовать себя в роли настоящих производственников, работающих на самом современном оборудовании.

В дальнейшем на базе ЦТО планируется открытие инженерных классов, где углубленное изучение физики, математики и информатики дополнится «заводскими уроками» на предприятиях. На БМЗ ребята изучат основы материаловедения, техническое черчение, средства измерения и контроля допусков, основы теории резания, организацию рабочего места оператора станков с программным управлением и другие темы.

ИСТОЧНИК KP.RU