Работникам стародубского спорткомплекса задолжали зарплату за три месяца
За три месяца задолжали зарплату сотрудникам спорткомплекса "Стародуб". Работники не видели получки три месяца - с июля по сентябрь. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре, после того как к правоохранителям обратился один из бывших служащих спортивного комплекса.
- При проверке мы установили, что заработную плату всем работникам учреждения за июль – сентябрь 2019 года выплачивали с опозданием и не в полном объеме, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Общая сумма задолженности составила больше 466 тысяч рублей.
За нарушения трудового законодательства спорткомплекс оштрафовали на 31 тысячу рублей. А задолженность по зарплате перед сотрудниками погасили.
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ИСТОЧНИК KP.RU