Работникам стародубского спорткомплекса задолжали зарплату за три месяца

СЕГОДНЯ 14:21 2019-10-25T14:21:50+03:00

Изменить размер текста: A A

За три месяца задолжали зарплату сотрудникам спорткомплекса "Стародуб". Работники не видели получки три месяца - с июля по сентябрь. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре, после того как к правоохранителям обратился один из бывших служащих спортивного комплекса.

- При проверке мы установили, что заработную плату всем работникам учреждения за июль – сентябрь 2019 года выплачивали с опозданием и не в полном объеме, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Общая сумма задолженности составила больше 466 тысяч рублей.

За нарушения трудового законодательства спорткомплекс оштрафовали на 31 тысячу рублей. А задолженность по зарплате перед сотрудниками погасили.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU