2019-10-25T14:12:26+03:00
Общество

Климовский предприниматель ответит за торговлю табаком возле школы

Бизнесмену грозит крупный штраф
Елена РАКОВА
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На предпринимателя завели административное дело.На предпринимателя завели административное дело.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Предприниматель из Климовского района оказался на скамье подсудимых за торговлю табаком неподалеку от школы.

Нарушение закона сотрудники прокуратуры обнаружили в селе Плавна. Когда правоохранители измерили расстояние между сельским магазином "Семья" и Плавенской средней школой, оказалось, что оно меньше ста метров.

- Это говорит о том, что нарушен закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - После проверки на предпринимателя, владеющего магазином, завели дело об административном правонарушении.

За это нарушение бизнесмену грозит штраф - до 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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