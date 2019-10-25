Карачевский автомобилист пойдет под суд за взятку полицейскому

СЕГОДНЯ 14:04 2019-10-25T14:04:45+03:00

Водитель пытался откупиться от лишения прав за пьяную езду

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42-летний автомобилист из Карачевского района оказался на скамье подсудимых за попытку дать взятку полицейскому. С помощью денег водитель пытался откупиться от лишения прав за пьяную езду. В Севске осужден автомобилист, пытавшийся подкупить сотрудника полиции

Как установили в суде, 5 июля в зоне ожидания на пункте пропуска "Троебортное-автодорожный" брянец попытался дать взятку полицейскому.

- Водитель передал сотруднику ГИБДД 100 долларов, 100 евро и пять тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Таким образом он хотел избежать привлечения к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Однако полицейский от взятки отказался.

В итоге суд оштрафовал жителя Карачевского района на 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU