2019-10-25T14:04:45+03:00
Общество

Карачевский автомобилист пойдет под суд за взятку полицейскому

Водитель пытался откупиться от лишения прав за пьяную езду
Елена РАКОВА
Поделиться:
Полицейский от взятки отказался.Полицейский от взятки отказался.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

42-летний автомобилист из Карачевского района оказался на скамье подсудимых за попытку дать взятку полицейскому. С помощью денег водитель пытался откупиться от лишения прав за пьяную езду. В Севске осужден автомобилист, пытавшийся подкупить сотрудника полиции

Как установили в суде, 5 июля в зоне ожидания на пункте пропуска "Троебортное-автодорожный" брянец попытался дать взятку полицейскому.

- Водитель передал сотруднику ГИБДД 100 долларов, 100 евро и пять тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Таким образом он хотел избежать привлечения к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Однако полицейский от взятки отказался.

В итоге суд оштрафовал жителя Карачевского района на 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
БМЗ помогает школьникам определиться с профессией
Работникам стародубского спорткомплекса задолжали зарплату за три месяца
Климовский предприниматель ответит за торговлю табаком возле школы
Полицейские ищут свидетелей ДТП в Брянском районе
В Брянске на пляже у железнодорожного вокзала установили семь новых зонтиков
Автобус №10 загорелся во время движения в Брянске
На Брянщине задержали контрабандистку из Молдавии
Брянский губернатор Александр Богомаз стал секретарем регионального отделения "Единой России"
Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» прочитают информационный курс по цифровой трансформации в электросетевом комплексе для студентов одновременно в 20 регионах страны
После ремонта в Брянском районе откроют памятник воинам-водителям
Брянским пенсионерам увеличат прожиточный минимум
В Брянске неизвестный водитель сбил 16-летнего подростка и уехал
В Брянске маршрутчик сбил 11-летнего ребенка
В брянском парке железнодорожников Маша осталась без Медведя
В Брянске задержали «случайного» наркодилера
В Брянске заканчивают благоустройство в сквере у ДК имени Дмитрия Кравцова
«Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭ
Житель Суражского района пытался выдать избиение за случайность
Ливневка на переулке Пилотов в Брянске готова на 85 процентов
Всероссийский турнир по самбо в Брянске собрал 150 спортсменов
Брянская спортсменка выиграла кубок мира по рукопашному бою
В Белых Берегах на пять дней частично закроют переезд
Брянцам показали, куда выведет новая автодорога на улице Советской
В Брянске ищут свидетелей ДТП с 16-летним парнем