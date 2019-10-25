2019-10-25T13:12:34+03:00
Общество

В Брянске на пляже у железнодорожного вокзала установили семь новых зонтиков

Место отдыха благоустраивают к следующему сезону[фото]
Елена РАКОВА
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Новые зонтики установили на берегу Десны.Новые зонтики установили на берегу Десны.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Володарском районе Брянска на пляже у железнодорожного вокзала "Брянск-I" полным ходом идет благоустройство.

Здесь планируют создать зону для занятия спортом и командных игр, площадки для мини-футбола и волейбола, площадку для воркаута. И детских игровой комплекс для малышей.

- А пока подрядчик установил семь зонтиков для защиты отдыхающих от солнца, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Рядом с ними установят урны. Поддерживать чистоту на пляже поможет контейнер для сбора мусора и отходов. Его установят неподалеку. А еще для отдыхающих строят стационарный туалет и две раздевалки.

Чтобы ограничить въезд на пляж, вокруг него поставят забор со шлагбаумом. Под дорогой, ведущей к зоне отдыха, старую переливную трубу заменят на новую.

На все работы планирую потратить порядка двух миллионов рублей.

Подрядчики монтируют раздевалки на пляже. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Подрядчики монтируют раздевалки на пляже.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Для командных видов спорта подготовили площадки. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Для командных видов спорта подготовили площадки.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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