Автобус №10 загорелся во время движения в Брянске

СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-25T12:33:54+03:00

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Автобус №10 загорелся на ходу в Бежицком районе Брянска. ЧП произошло около десяти часов утра в пятницу, 25 октября неподалеку от магазина "Снежка". Фотографиями случившегося очевидцы поделились в соцсети.

Возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. От высокой температуры даже прогорели сиденья на задней площадке.

Потушили транспорт, как пишут очевидцы, без привлечения пожарных. Воспламенившийся двигатель попросту залили водой.

Моторный отсек залили водой. Фото: vk.com, Егор Бондарчик.

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ИСТОЧНИК KP.RU