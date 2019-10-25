Автобус №10 загорелся во время движения в Брянске
Автобус №10 загорелся на ходу в Бежицком районе Брянска. ЧП произошло около десяти часов утра в пятницу, 25 октября неподалеку от магазина "Снежка". Фотографиями случившегося очевидцы поделились в соцсети.
Возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. От высокой температуры даже прогорели сиденья на задней площадке.
Потушили транспорт, как пишут очевидцы, без привлечения пожарных. Воспламенившийся двигатель попросту залили водой.
Моторный отсек залили водой. Фото: vk.com, Егор Бондарчик.
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ИСТОЧНИК KP.RU