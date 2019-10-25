2019-10-25T11:27:32+03:00
Политика

Брянский губернатор Александр Богомаз стал секретарем регионального отделения "Единой России"

Заявку на вступление в партию глава региона подал три дня назад
Елена РАКОВА
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Больше пяти лет, работая губернатором, Александр Богомаз был безпартийным.Больше пяти лет, работая губернатором, Александр Богомаз был безпартийным.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Всего три дня назад брянский губернатор подал заявку на вступление в партию "Единая Россия". А 24 октября Александра Богомаза уже согласовали в должности секретаря регионального отделения. Это произошло на заседании президиума генсовета партии. На этом посту глава региона сменил спикера регионального парламента Владимира Попкова.

Решение о согласовании кандидатуры Александра Богомаза на новую должность приняли после встречи председателя партии Дмитрия Медведева с главами субъектов. Встреча состоялась для того, чтобы обсудить предложения о том, что главы субъектов должны возглавить и региональные отделения «Единой России» в своих регионах и что он считает эту идею «абсолютно правильной», сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.

— Дмитрий Анатольевич сказал очень правильные слова, что губернатор не может быть вне партии, не возглавлять ее, - прокомментировал свое назначение Александр Богомаз. - Я уже пять лет губернатор, за это время прошло шесть выборов. И я всегда был или во главе списка, как в этом году, или все равно был рядом с партией и проводил идеи «Единой России».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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