2019-10-25T11:05:13+03:00
Общество

Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» прочитают информационный курс по цифровой трансформации в электросетевом комплексе для студентов одновременно в 20 регионах страны

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Ведущие эксперты электросетевой компании прочтут курс из девяти лекций.Ведущие эксперты электросетевой компании прочтут курс из девяти лекций.
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«Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» приступила к реализации пилотного образовательного проекта для студентов ВУЗов профильных направлений, в рамках которого будет прочитан информационный курс о цифровой трансформации электросетевого комплекса. Всего ведущие эксперты электросетевой компании прочтут курс из девяти лекций, первая из которых состоится одновременно в 20 высших учебных заведениях страны 29 октября текущего года. Лекции студентам Брянского государственного аграрного университета будут читать сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго».

В рамках информационного курса студенты смогут узнать из «первых уст» специфику функционирования цифровых технологий в электросетевом комплексе. Подробно разберут основные направления цифровизации и применяемые технологии, получат представление об управлении процессами и цифровыми данными в электроэнергетике.

Слушатели курса ознакомятся с проектами первого этапа цифровой трансформации: цифровая подстанция (ПС) и район электрических сетей (РЭС), Единые центры управления сетями (ЕЦУС) регионов, цифровая радиосвязь, цифровой электромонтер, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и другие. Узнают о проектах цифровой трансформации, запланированных к реализации в ходе последующих двух этапов.

*С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля используют новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку

ИСТОЧНИК KP.RU

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