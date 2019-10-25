Брянским пенсионерам увеличат прожиточный минимум
Со следующего года он составит 9120 рублей
Пенсионную "минималку" повысят на 600 рублей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
На Брянщине подрастет прожиточный минимум для пенсионеров. Об этом рассказали на втором заседании облдумы нового созыва.
С января 2020 года пенсионная «минималка» увеличится на 600 рублей. Итоговая сумма - 9120 рублей.
Напомним, с нового года на 600 рублей также станет больше пособие на третьего ребенка. С января оно составит 10606 рублей.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU