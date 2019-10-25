Брянским пенсионерам увеличат прожиточный минимум

СЕГОДНЯ 10:39 2019-10-25T10:39:22+03:00

Со следующего года он составит 9120 рублей

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На Брянщине подрастет прожиточный минимум для пенсионеров. Об этом рассказали на втором заседании облдумы нового созыва.

С января 2020 года пенсионная «минималка» увеличится на 600 рублей. Итоговая сумма - 9120 рублей.

Напомним, с нового года на 600 рублей также станет больше пособие на третьего ребенка. С января оно составит 10606 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU