2019-10-25T10:39:22+03:00
Общество

Брянским пенсионерам увеличат прожиточный минимум

Со следующего года он составит 9120 рублей
Ольга УМАРОВА
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Пенсионную "минималку" повысят на 600 рублей.Пенсионную "минималку" повысят на 600 рублей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На Брянщине подрастет прожиточный минимум для пенсионеров. Об этом рассказали на втором заседании облдумы нового созыва.

С января 2020 года пенсионная «минималка» увеличится на 600 рублей. Итоговая сумма - 9120 рублей.

Напомним, с нового года на 600 рублей также станет больше пособие на третьего ребенка. С января оно составит 10606 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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