В Брянске неизвестный водитель сбил 16-летнего подростка и уехал
В Брянске разыскивают водителя, который сбил 16-летнего подростка. По предварительной информации городской ГИБДД, автоавария произошла в среду, 23 октября, около восьми вечера в районе дома №129 на улице Ульянова.
Неустановленный автомобиль сбил подростка и скрылся с места ДТП.
- Пострадавший находится в больнице, - рассказали в отделе пропаганды ОГИБД УМВД России по Брянску. – У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и ссадины.
Полиция проводит проверку по факту ДТП и ищет водителя.
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ИСТОЧНИК KP.RU