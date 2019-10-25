В Брянске неизвестный водитель сбил 16-летнего подростка и уехал

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-25T10:26:59+03:00

Парня положили в больницу с травмой головы

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В Брянске разыскивают водителя, который сбил 16-летнего подростка. По предварительной информации городской ГИБДД, автоавария произошла в среду, 23 октября, около восьми вечера в районе дома №129 на улице Ульянова.

Неустановленный автомобиль сбил подростка и скрылся с места ДТП.

- Пострадавший находится в больнице, - рассказали в отделе пропаганды ОГИБД УМВД России по Брянску. – У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и ссадины.

Полиция проводит проверку по факту ДТП и ищет водителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU