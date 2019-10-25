На Брянщине задержали контрабандистку из Молдавии

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-25T12:21:31+03:00

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В Брянской области пограничники задержали контрабандистку из Молдавии. На родине женщину объявили в розыск.

Иностранку-нарушительницу задержали 22 октября во время досмотра въезжающих в нашу страну через пункт пропуска "Новые Юрковичи".

- При проверке документов выяснилось, что женщина находится в межгосударственном розыске по подозрению в контрабанде, - рассказывают в пресс-службе Пограничного управления по Брянской области. - Гражданку иностранного государства передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU