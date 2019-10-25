2019-10-25T10:15:18+03:00
Происшествия

В Брянске маршрутчик сбил 11-летнего ребенка

Школьник перебегал дорогу в неустановленном месте
Ольга УМАРОВА
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По факту ДТП полицейские проведут проверку.По факту ДТП полицейские проведут проверку.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске под колеса маршрутки угодил 11-летний ребенок. ДТП произошло около половины восьмого вечера в четверг, 24 октября, по улице Ново-Советской.

По информации городской ГИБДД, 40-летний водитель автобуса Пежо Боксер (маршрутка № 52) ехал по улице Ново-Советская к улице Почтовой. Машина сбила 11-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

У пострадавшего ребенка - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и гематома затылка.

- После осмотра врачей в больнице, мальчику назначили лечение на дому, - уточнили в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД России по Брянску. – Позже в этот же день в лечебное учреждение обратилась пострадавшая в той же аварии 35-летняя пассажирка маршрутки. Во время столкновения женщина стояла в центре салона, упала и ушибла спину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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