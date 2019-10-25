В брянском парке железнодорожников Маша осталась без Медведя
Пропажу фигуры заметили горожане
Фото: vk.com, группа "Типичный Брянск".
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В парке железнодорожников в Фокинском районе Брянска исчезла фигура сказочного персонажа Медведя. Он стоял рядом с фигурой Маши из известного мультфильма.
Пропажу Медведя заметили горожане и опубликовали «осиротевшую» Машу в соцсетях. В комментариях некоторые пользователи предполагают, что это дело рук вандалов. Ранее неизвестные уже пытались развалить фигуру Маши.
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ИСТОЧНИК KP.RU