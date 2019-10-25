В Брянске задержали «случайного» наркодилера
В Брянске задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Как рассказали в областном УМВД, растительное вещество хотел продать 27-летний житель Жуковского района.
Задержали молодого человека во время «контрольной закупки» в Бежице. Злоумышленник пытался сбыть более 38 граммов каннабиса.
- По словам задержанного, наркодиллером он стал случайно, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - В начале лета в лесу он наткнулся на куст с дикорастущей коноплей и собрал листья растения. Поскольку сам подозреваемый данное наркотическое средство не употреблял, он решил подзаработать на его продаже и стал подыскивать покупателя.
Ранее задержанного уже дважды привлекали к уголовной ответственности за кражи. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU