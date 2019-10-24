Житель Суражского района пытался выдать избиение за случайность
В Суражском районе ранее судимый 38-летний селянин в по пьяни поколотил своего друга. Конфликт между ними произошел в доме подозреваемого во время распития спиртных напитков. Как установили полицейские, хозяин дома несколько раз ударил по лицу 46-летнего гостя.
- В районной больнице у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Он пытался убедить врачей в том, что неудачно упал. Однако те ему не поверили и сообщили о побоях в полицию.
На подозреваемого завели уголовное дело. Буйному брянцу грозит провести за решеткой до восьми лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU