Ливневка на переулке Пилотов в Брянске готова на 85 процентов
В Брянске завершается строительство ливневки на переулке Пилотов. Объект готов на 85 процентов.
Рабочим осталось подвести около 70 метров магистральной трубы, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. В общей сложности здесь предстоит проложить больше 1,5 километра труб разного диаметра. Ливневая канализация должна решить проблему подтопления дворов.
Также строители восстанавливают разрушенные тротуары и дорожки. Подрядчик уложил около 150 тонн асфальта.
После завершения работ строители уберут весь мусор.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU