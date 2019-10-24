Ливневка на переулке Пилотов в Брянске готова на 85 процентов

СЕГОДНЯ 18:14 2019-10-24T18:23:55+03:00

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В Брянске завершается строительство ливневки на переулке Пилотов. Объект готов на 85 процентов.

Рабочим осталось подвести около 70 метров магистральной трубы, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. В общей сложности здесь предстоит проложить больше 1,5 километра труб разного диаметра. Ливневая канализация должна решить проблему подтопления дворов.

Также строители восстанавливают разрушенные тротуары и дорожки. Подрядчик уложил около 150 тонн асфальта.

После завершения работ строители уберут весь мусор.

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ИСТОЧНИК KP.RU