2019-10-24T17:57:49+03:00
Спорт

Всероссийский турнир по самбо в Брянске собрал 150 спортсменов

Побороться за награды приедут самбисты из восьми областей ЦФО
Никита ЕВТИХОВ
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На всероссийский турнир по самбо в Брянске приедет 150 борцов. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Организаторы соревнований ждут самбистов возрастом от 11 до 13 лет из Брянска, Москвы, Калуги, Смоленска, Тулы, Ярославля, Орла, Воронежа, а также Донецкой народной республики.

Такого формата турниры на Брянщине проходят с 2012 года. На него традиционно приглашают юных самбистов и семьи погибших правоохранителей. Посвящают состязания сотрудникам, погибшим во время исполнения служебного долга.

Турнир по самбо пройдет, 25 октября, в спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск» в Володарском районе. Открытие соревнований намечено на 10 часов утра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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