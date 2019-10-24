2019-10-24T17:56:58+03:00
Спорт

Брянская спортсменка выиграла кубок мира по рукопашному бою

Соревнования проходили в Лейпциге
Мария Дедкова
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Ольгу Королеву считали фавориткой соревнований.Ольгу Королеву считали фавориткой соревнований.Фото: управление физической культуры и спорта Брянской области
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Спортсменка Ольга Королева из Брянска выиграла кубок мира по рукопашному бою. Соревнования, на которых успешно выступила девушка, проходили в немецком городе Лейпциг.

За звание сильнейшего боролись 200 спортсменов со всего мира. Ольга Королева была в числе фаворитов соревнований, сообщают в Управлении физкультуры и спорта области. Ожидание подтвердились - в своей весовой категории брянская спортсменка одержала убедительную победу. Она вернулась домой с кубком и золотой медалью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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