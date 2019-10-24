Брянцам показали, куда выведет новая автодорога на улице Советской

СЕГОДНЯ 17:17 2019-10-24T17:17:38+03:00

Будущую магистраль проложат к поселку Мичуринскому и "Деснаграду"

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Жителям Брянска показали схему новой дороги по улице Советской. Изображения опубликовал на свой странице в соцсети глава региона.

Новая магистраль должна разгрузить транспортный поток в Советском районе и связать центр города с микрорайоном «Десна-град» в Брянском районе.

Судя по изображениям, дорога будет идти через «Аэропарк» к поселку Мичуринскому и 10-му микрорайону в Бежице. При этом в районе Мичуринского появится два транспортных кольца.

На новом участке появятся два транспортных кольца.

В комментариях к посту мнения горожан разделились. Одни пишут о том, что новая дорога очень нужна, другие интересуются судьбой «зависших» проектов, как, например, дорога-дублер между Фокинским и Володарским районами.

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ИСТОЧНИК KP.RU