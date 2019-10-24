Брянцам показали, куда выведет новая автодорога на улице Советской
Жителям Брянска показали схему новой дороги по улице Советской. Изображения опубликовал на свой странице в соцсети глава региона.
Новая магистраль должна разгрузить транспортный поток в Советском районе и связать центр города с микрорайоном «Десна-град» в Брянском районе.
Судя по изображениям, дорога будет идти через «Аэропарк» к поселку Мичуринскому и 10-му микрорайону в Бежице. При этом в районе Мичуринского появится два транспортных кольца.
На новом участке появятся два транспортных кольца.
В комментариях к посту мнения горожан разделились. Одни пишут о том, что новая дорога очень нужна, другие интересуются судьбой «зависших» проектов, как, например, дорога-дублер между Фокинским и Володарским районами.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU