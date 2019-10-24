В Брянске ищут свидетелей ДТП с 16-летним парнем
Автомобилист сбил подростка и уехал
В районе дома №129 автомобилист сбил 16-летнего парня на пешеходном переходе.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске ищут свидетелей ДТП, которое произошло 23 октября на улице Ульянова. В районе дома №129 автомобилист сбил 16-летнего парня на пешеходном переходе. С места ДТП водитель скрылся, сообщают в городской Госавтоинспекции.
Полиция просит всех, кто знает что-либо об этой аварии, позвонить в дежурную часть: 74-71-02, в группу по исполнению административного законодательства: 74-85-33, либо обратиться лично по адресу: г. Брянск, проспект Московский, 88, каб. 19.
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ИСТОЧНИК KP.RU