В Брянске ищут свидетелей ДТП с 16-летним парнем

СЕГОДНЯ 17:12 2019-10-24T17:12:57+03:00

В районе дома №129 автомобилист сбил 16-летнего парня на пешеходном переходе. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Брянске ищут свидетелей ДТП, которое произошло 23 октября на улице Ульянова. В районе дома №129 автомобилист сбил 16-летнего парня на пешеходном переходе. С места ДТП водитель скрылся, сообщают в городской Госавтоинспекции.

Полиция просит всех, кто знает что-либо об этой аварии, позвонить в дежурную часть: 74-71-02, в группу по исполнению административного законодательства: 74-85-33, либо обратиться лично по адресу: г. Брянск, проспект Московский, 88, каб. 19.

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ИСТОЧНИК KP.RU