Брянская певица Анастасия Гладилина записала новую песню

СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-24T16:52:04+03:00

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Юная брянская певица Анастасия Гладилина представила новую песню. Об этом исполнительница рассказала в соцести.

Свежая композиция называется «Чувства осколками». Девушка опубликовала трек на своей виртуальной странице.

- Песня уже доступна на всех музыкальных площадках, - рассказала Анастасия Гладилина. - Огромное спасибо Анастасии Чеважевской за этот бомбический трек! Вы не представляете, сколько сил и души мы вложили в эту песню! Я надеюсь, что вы добавите ее в свой плейлист и будете слушать на репите.

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ИСТОЧНИК KP.RU