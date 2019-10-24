Брянская певица Анастасия Гладилина записала новую песню
Юная брянская певица Анастасия Гладилина представила новую песню. Об этом исполнительница рассказала в соцести.
Свежая композиция называется «Чувства осколками». Девушка опубликовала трек на своей виртуальной странице.
- Песня уже доступна на всех музыкальных площадках, - рассказала Анастасия Гладилина. - Огромное спасибо Анастасии Чеважевской за этот бомбический трек! Вы не представляете, сколько сил и души мы вложили в эту песню! Я надеюсь, что вы добавите ее в свой плейлист и будете слушать на репите.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU