Жителей Брянской области будут штрафовать за порчу газонов
Поправки в закон внесли депутаты регионального парламента
По мнению экспертов, эта мера должна повысить уровень экологической культуры брянцев.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Теперь жителей Брянской области будут наказывать рублем за порчу газонов. Такими полномочиями наделили чиновников депутаты, внеся поправки в региональный закон.
Местные органы власти теперь смогут привлекать к административной ответственности предприятия и граждан, которые портят зеленые зоны, сообщают в пресс-службе облдумы.
По мнению экспертов, эта мера должна повысить уровень экологической культуры брянцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU