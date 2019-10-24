2019-10-24T16:49:38+03:00
Общество

Жителей Брянской области будут штрафовать за порчу газонов

Поправки в закон внесли депутаты регионального парламента
Мария Дедкова
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По мнению экспертов, эта мера должна повысить уровень экологической культуры брянцев.По мнению экспертов, эта мера должна повысить уровень экологической культуры брянцев.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Теперь жителей Брянской области будут наказывать рублем за порчу газонов. Такими полномочиями наделили чиновников депутаты, внеся поправки в региональный закон.

Местные органы власти теперь смогут привлекать к административной ответственности предприятия и граждан, которые портят зеленые зоны, сообщают в пресс-службе облдумы.

По мнению экспертов, эта мера должна повысить уровень экологической культуры брянцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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