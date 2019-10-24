Жителей Брянской области будут штрафовать за порчу газонов

СЕГОДНЯ 16:49 2019-10-24T16:49:38+03:00

По мнению экспертов, эта мера должна повысить уровень экологической культуры брянцев. Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

Теперь жителей Брянской области будут наказывать рублем за порчу газонов. Такими полномочиями наделили чиновников депутаты, внеся поправки в региональный закон.

Местные органы власти теперь смогут привлекать к административной ответственности предприятия и граждан, которые портят зеленые зоны, сообщают в пресс-службе облдумы.

По мнению экспертов, эта мера должна повысить уровень экологической культуры брянцев.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU