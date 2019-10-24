Брянского студента наградили медалью Следственного комитета России

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-24T15:55:17+03:00

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В Брянске наградили активиста общественной организации «Белые берега» и ее подразделения «АнтиБра» Дмитрия Полякова. Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области, молодой человек помогает бороться с браконьерством на местном озере.

По решению главы следственного комитета России Александра Бастрыкина Дмитрию вручили ведомственную медаль «За содействие» - за вклад в дело по обеспечению правопорядка. Награду и именные часы молодому человеку передал руководитель управления воспитательной работы Герой России Сергей Петров.

- Несмотря на свой возраст, Дмитрий не боится нападок со стороны браконьеров – нарушителей закона, проявляя мужество и активную гражданскую позицию, - говорят в следственном комитете. - Молодой активист является инициатором многочисленных рейдов. Кроме того, Дмитрий с волонтерами «Лиза Алерт» помогает искать пропавших детей.

Дмитрий Поляков - студент Брянского инженерно-технологического университета. Но сейчас все силы уходят на борьбу с серьезным заболеванием.

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ИСТОЧНИК KP.RU