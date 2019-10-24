2019-10-24T15:02:24+03:00
Общество

Брянские поисковики развеяли слухи о маньяке-педофиле

По словам активистов, кто-то сделал «вброс» в родительские чаты
Ольга УМАРОВА
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Брянские поисковики предупредили о фейковых новостях про маньяков.Брянские поисковики предупредили о фейковых новостях про маньяков.Фото: Евгения ГУСЕВА
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По Брянщине прокатилась волна слухов о маньяке-педофиле. По информацию, которую распространяют в различных мессенджерах, преступник орудует в поселке Добрунь и городе Жуковке.

В группе брянского поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях слухи не подтвердили. Активисты заявили, что по родительским чатам прокатилась «волна очередного фейка про маньяков и педофилов». Причем не только на Брянщине, но и по всей стране.

По словам поисковиков, от достоверной информации фейк отличается отсутствием конкретных источников.

- Как правило, подобные фейки распространяются через мессенджеры и по родительским чатам, - рассказали в поисковом отряде. - Но в особо громких случаях их рассылают даже администрации школ и местные департаменты образования, а сердобольные граждане вешают объявления в соцсетях и распечатывают, чтобы размещать по району. Так и кочуют эти сообщения, пересылаемые неравнодушными людьми, из чата в чат, из города в город, из региона в регион. И обычно на волне общей паники никто не пытается определить, насколько достоверна распространяемая информация.

Информацию о возможном насильнике также пока не подтвердили официально.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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