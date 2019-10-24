В Суземском районе закроют сразу два железнодорожных переезда

СЕГОДНЯ 14:13 2019-10-24T14:13:35+03:00

Переезды будут закрыты три дня. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Сразу два железнодорожных переезда закрою в Суземке 30 и 31 октября, а также 1 ноября.

В среду, 30 октября с 9.00 до 16.00 проехать нельзя будет через железнодорожный переезд на 489 километре станции Суземка. В Госавтоинспекции рекомендуют объезжать проблемный участок через переезд на 487 километре дороги.

А в четверг 31 октября и пятницу 1 ноября полностью закроют для движения переезд на 487 километре у станции Суземка. Его можно будет объехать через переезд на 489 километре.

В обоих случаях переезды закрывают для движения из-за вскрытия настила, сообщают в областной Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU