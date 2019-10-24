Продукция Бежицкого хлебокомбината удостоена высоких наград
На 21-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая осень»-2019 продукция удостоена 7 наград
Бежицкий хлебокомбинат завоевал семь наград.
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Золотых медалей удостоены хлеб «Кубанский», хлеб "Мультиплюс", батон "Бежицкий", мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта ТМ «Дебряночка» и мармелад "Сердечко" (новинка 2019 года – 100% натуральный мармелад с малиной на агар-агаре),
серебряную медаль хлеб «Молочный»
Бронзовую - зефир "Ванильный".
На Международном Форуме «Хлеб,ты-мир» продукция предприятия удостоена высокой награды: «Большой кубок» за хлеба «Бородинский новый»,»Петровский» и «Русский»
Отдел реализации :
Тел./факс 8 (4832) 32-79-10
www.бежицахлеб.рф.ru
ИСТОЧНИК KP.RU