2019-10-24T12:54:27+03:00
Общество

Продукция Бежицкого хлебокомбината удостоена высоких наград

На 21-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая осень»-2019 продукция удостоена 7 наград
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Бежицкий хлебокомбинат завоевал семь наград.Бежицкий хлебокомбинат завоевал семь наград.
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Золотых медалей удостоены хлеб «Кубанский», хлеб "Мультиплюс", батон "Бежицкий", мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта ТМ «Дебряночка» и мармелад "Сердечко" (новинка 2019 года – 100% натуральный мармелад с малиной на агар-агаре),

серебряную медаль хлеб «Молочный»

Бронзовую - зефир "Ванильный".

На Международном Форуме «Хлеб,ты-мир» продукция предприятия удостоена высокой награды: «Большой кубок» за хлеба «Бородинский новый»,»Петровский» и «Русский»

Отдел реализации :

Тел./факс 8 (4832) 32-79-10

www.бежицахлеб.рф.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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