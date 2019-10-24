22 жительницы Брянской области получат почетный знак "Материнская слава"

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-24T12:24:14+03:00

Изменить размер текста: A A

22 многодетные матери Брянской области наградят почетным знаком "Материнская слава". Награду жительницы региона, воспитавшие трех и больше детей, получат накануне Дня матери. Его каждый год отмечают в конце ноября.

Список претенденток на получение почетного знака утвердили на заседании Брянской областной думы, которое прошло в четверг, 24 октября.

Также на заседании депутаты решили увеличить пособия брянским семьям за третьего ребенка и прожиточный минимум пенсионеров.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU