2019-10-24T12:24:14+03:00
Общество

22 жительницы Брянской области получат почетный знак "Материнская слава"

Награды многодетным матерям вручат в конце ноября
Елена РАКОВА
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Почетный знак "Материнская слава" - региональная награда.Почетный знак "Материнская слава" - региональная награда.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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22 многодетные матери Брянской области наградят почетным знаком "Материнская слава". Награду жительницы региона, воспитавшие трех и больше детей, получат накануне Дня матери. Его каждый год отмечают в конце ноября.

Список претенденток на получение почетного знака утвердили на заседании Брянской областной думы, которое прошло в четверг, 24 октября.

Также на заседании депутаты решили увеличить пособия брянским семьям за третьего ребенка и прожиточный минимум пенсионеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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