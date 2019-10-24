В Брянской области почти на 600 рублей увеличат пособие на третьего ребенка

СЕГОДНЯ 12:10 2019-10-24T12:10:06+03:00

Увеличенное пособие начнут выплачивать с января 2020 года. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С января следующего года оно составит 10606 рублей

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Почти на 600 рублей увеличат пособие на третьего ребенка в многодетных семьях Брянщины. Такое решение приняли депутаты Брянской областной Думы нового созыва на втором заседании.

Парламентарии единогласно поддержали это предложение сразу в трех чтениях. Все 52 депутата, присутствующие на заседании, проголосовали "за".

Напомним, сейчас в Брянской области пособие на третьего ребенка в семье составляет 10029 рублей. С января 2020 года, когда принятый депутатами закон вступит в силу, оно составит 10606 рублей.

Кстати, также с января 2020-го на 600 рублей вырастет прожиточный минимум пенсионеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU