В Брянской области почти на 600 рублей увеличат пособие на третьего ребенка
Почти на 600 рублей увеличат пособие на третьего ребенка в многодетных семьях Брянщины. Такое решение приняли депутаты Брянской областной Думы нового созыва на втором заседании.
Парламентарии единогласно поддержали это предложение сразу в трех чтениях. Все 52 депутата, присутствующие на заседании, проголосовали "за".
Напомним, сейчас в Брянской области пособие на третьего ребенка в семье составляет 10029 рублей. С января 2020 года, когда принятый депутатами закон вступит в силу, оно составит 10606 рублей.
Кстати, также с января 2020-го на 600 рублей вырастет прожиточный минимум пенсионеров.
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ИСТОЧНИК KP.RU