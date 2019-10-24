2019-10-24T11:59:49+03:00
Политика

Депутатам Брянской областной Думы вручили удостоверения

Церемония прошла на сессии регионального парламента
Елена РАКОВА
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В Брянской областной думе проходит второе заседание.В Брянской областной думе проходит второе заседание.Фото: Елена РАКОВА
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В четверг, 24 октября, в Брянской областной Думе проходит второе заседание депутатов регионального парламента седьмого созыва. Перед началом заседания народным избранникам вручили удостоверения депутатов.

Всего в повестке заседания значилось 28 вопросов. Среди них: внесение изменений в региональное законодательство в соответствии с федеральным, увеличение именных стипендий студентам, изменение величины прожиточного минимума и потребительской корзины, награждение различными почетными знаками и согласование кандидатур мировых судей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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