Депутатам Брянской областной Думы вручили удостоверения

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-24T11:59:49+03:00

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В четверг, 24 октября, в Брянской областной Думе проходит второе заседание депутатов регионального парламента седьмого созыва. Перед началом заседания народным избранникам вручили удостоверения депутатов.

Всего в повестке заседания значилось 28 вопросов. Среди них: внесение изменений в региональное законодательство в соответствии с федеральным, увеличение именных стипендий студентам, изменение величины прожиточного минимума и потребительской корзины, награждение различными почетными знаками и согласование кандидатур мировых судей.

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ИСТОЧНИК KP.RU