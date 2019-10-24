2019-10-24T11:13:51+03:00
Происшествия

В Рогнединском районе в ДТП пострадал 25-летний мотоциклист

Байкер не справился с управлением и улетел в кювет
Никита ЕВТИХОВ
Поделиться:
По факту ДТП полицейские проводят проверку.По факту ДТП полицейские проводят проверку.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Рогнединском районе разбился 25-летний мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 октября в семь часов вечера на пятом километре автодороги «Дубровка-Рогнедино-Вороново», сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель мотоцикла «Урал» не справился с управлением и вылетел в кювет. Его госпитализировали в районную больницу с закрытым переломом шейного позвонка и скальпированной раной головы.

По факту происшествия полиция проводит проверку.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24