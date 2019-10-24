В Рогнединском районе в ДТП пострадал 25-летний мотоциклист

СЕГОДНЯ 11:13 2019-10-24T11:13:51+03:00

Байкер не справился с управлением и улетел в кювет

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В Рогнединском районе разбился 25-летний мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 октября в семь часов вечера на пятом километре автодороги «Дубровка-Рогнедино-Вороново», сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель мотоцикла «Урал» не справился с управлением и вылетел в кювет. Его госпитализировали в районную больницу с закрытым переломом шейного позвонка и скальпированной раной головы.

По факту происшествия полиция проводит проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU