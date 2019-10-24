Брянская прокуратура прикрыла ларек из-за продавца-мигранта
В брянском поселке Белые Берега поймали нелегала, который продавал овощи и фрукты в киоске. Нарушение во время рейда обнаружили сотрудники прокуратуры и миграционной службы. Они выяснили, что местный предприниматель нелегально взял на работу в свой торговый ларек жителя Молдовы.
- Мигранту удалось проработать в павильоне около месяца, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» в пресс-службе областной прокуратуры. – Помимо того, что он трудился незаконно, гражданин Молдовы еще и нарушил правила въезда. На него составили административный протокол и обязали заплатить штраф - две тысячи рублей.
После прокурорской проверки Брянский районный суд наказал бизнесмена. Его торговый павильон закрыли на две недели.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU