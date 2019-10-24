Заседание Брянского горсовета назначено на 30 октября

СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-24T10:49:23+03:00

Изменить размер текста: A A

23 октября глава города Брянска Марина Дбар провела заседание Малого Совета, на котором была сформирована Повестка дня и назначена дата проведения очередного заседания Брянского горсовета 6 созыва.

В следующую среду, 30 октября, будет рассмотрено более 30 вопросов. Депутаты назначат публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав города Брянска, передадут в безвозмездное пользование муниципальные помещения, согласуют кандидатуры на руководящие должности. На заседании признают полномочия депутата Брянского городского Совета, внесут изменения в составы постоянных комитетов и районных территориальных депутатских групп.

Будут внесены изменения в бюджет города Брянска, в схему размещения нестационарных торговых объектов, в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка. Депутаты заслушают отчеты главы городской администрации о работе и об исполнении решений горсовета, рассмотрят другие вопросы.

Очередное заседание Брянского городского Совета народных депутатов 6 созыва состоится 30 октября в 10.00 в конференц-зале Брянской городской администрации (2-й этаж, кабинет №7).

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU