Заседание Брянского горсовета назначено на 30 октября
23 октября глава города Брянска Марина Дбар провела заседание Малого Совета, на котором была сформирована Повестка дня и назначена дата проведения очередного заседания Брянского горсовета 6 созыва.
В следующую среду, 30 октября, будет рассмотрено более 30 вопросов. Депутаты назначат публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав города Брянска, передадут в безвозмездное пользование муниципальные помещения, согласуют кандидатуры на руководящие должности. На заседании признают полномочия депутата Брянского городского Совета, внесут изменения в составы постоянных комитетов и районных территориальных депутатских групп.
Будут внесены изменения в бюджет города Брянска, в схему размещения нестационарных торговых объектов, в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка. Депутаты заслушают отчеты главы городской администрации о работе и об исполнении решений горсовета, рассмотрят другие вопросы.
Очередное заседание Брянского городского Совета народных депутатов 6 созыва состоится 30 октября в 10.00 в конференц-зале Брянской городской администрации (2-й этаж, кабинет №7).
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ИСТОЧНИК KP.RU