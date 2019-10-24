Депутатская группа Советского района

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-24T10:44:48+03:00

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Депутаты территориальной группы Советского района собрались на свое первое после выборов заседание. В состав группы входит 8 депутатов: Карпов Игорь Александрович, Клюев Юрий Александрович, Лобановский Артем Михайлович, Олейник Сергей Алексеевич, Основина Галина Николаевна, Солонкин Алексей Алексеевич, Харитоненков Владимир Федорович. Председатель группы — Сорокин Андрей Анатольевич. Заместителем председателя был избран Алексей Солонкин.

На заседании депутаты обсудили организационные вопросы, утвердили график приема граждан и время проведения депутатской группы. Также рассмотрели возможность установки трех мемориальных досок в честь заслуженных жителей города Брянска.

Коллектив АО «Транснефть-Дружба» предложил установить памятную табличку в честь отличника нефтяной промышленности, Почетного работника ТЭК, кандидата экономических наук, Почетного гражданина города Брянска Александра Ивановича Пейгановича.

Коллектив ГБУЗ «Брянская областная инфекционная больница» выступил с предложением установить мемориальную доску Заслуженному врачу РФ Виктору Дмитриевичу Гращенкову. Коллектив ГБУЗ «Брянская городская детская поликлиника №2» — Залуженному врачу РСФСР Юлии Самуиловне Блинчевской.

Депутаты районной территориальной группы поддержали установку мемориальных досок заслуженным людям города. Окончательно решение будет принято на очередном заседании Брянского городского Совета после рассмотрения вопроса профильными комитетами.

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ИСТОЧНИК KP.RU