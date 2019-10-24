Выборы главы Брянской городской администрации

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-24T10:41:21+03:00

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23 октября, в городской администрации состоялось заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы Брянской городской администрации. В работе комиссии приняли участие заместители губернатора Брянской области Владимир Оборотов и Александр Коробко, директор Департамента внутренней политики Брянской области Татьяна Кулешова, глава города Брянска Марина Дбар, депутаты горсовета.

Решение о проведении конкурса было принято городскими депутатами на первом заседании Брянского горсовета 6 созыва, которое состоялось 26 сентября 2019 года. По условиям конкурса кандидатом на должность руководителя Брянской городской администрации может стать гражданин Российской Федерации не моложе 30 лет, имеющий опыт руководящей работы и муниципальной службы, знающий федеральное и муниципальное законодательство. Заявление на участие в конкурсе подали пятеро претендентов. В список кандидатов вошли Александр Николаевич Макаров, Владимир Владимирович Тарасенков, Владимир Владимирович Тюканько, Марина Пантелеймоновна Михалева, Сергей Владимирович Маслов.

Конкурсная комиссия состоит из 12 человек: 6 депутатов Брянского городского Совета и 6 представителей исполнительных органов власти Брянской области. Как проинформировал председатель конкурсной комиссии Владимир Оборотов, сегодня были рассмотрены документы, предоставленные кандидатами на замещение вакантной должности главы горадминистрации. Также кандидатам было предложено в течение 40 минут пройти письменное тестирование и ответить на 30 вопросов на знание Конституции РФ, федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных актов. Все претенденты на должность успешно справились с заданием, верно ответив более чем на 75% вопросов письменного теста.

В рамках второго этапа, который запланирован на 7 ноября, будут оцениваться профессиональные и личностные качества претендентов в ходе собеседования. Также кандидаты вправе представить свои программы развития города, рассказать об основных направлениях работы в случае избрания на должность главы администрации, ответить на вопросы членов комиссии. В результате будет выбрано не менее двух кандидатур, успешно прошедших все конкурсные испытания. Окончательное решение об избрании главы администрации примут городские депутаты путем тайного голосования на заседании горсовета 8 ноября 2019 года

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ИСТОЧНИК KP.RU