Жителя Навлинского района отправят в колонию за взятку инспектору ГИБДД

СЕГОДНЯ 10:07 2019-10-24T10:07:48+03:00

За попытку дать взятку полицейскому брянца отправят в колонию на год. Фото: Иван ВИСЛОВ

Водитель сел за руль пьяным и пытался откупиться

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В Навле осудили 60-летнего водителя, который пытался подкупить сотрудника ГИБДД. Как установил суд, инцидент произошел вечером 17 августа в селе Вздружное.

Фигуранта дела поймали на езде в пьяном виде. В салоне инспектора ГИБДД мужчина попытался передать полицейскому 30 000 рублей в качестве взятки.

Однако инспектор от вознаграждения отказался.

- Суд назначил виновному один год колонии общего режима, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Приговор в законную силу еще не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU