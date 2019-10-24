Жителя Навлинского района отправят в колонию за взятку инспектору ГИБДД
В Навле осудили 60-летнего водителя, который пытался подкупить сотрудника ГИБДД. Как установил суд, инцидент произошел вечером 17 августа в селе Вздружное.
Фигуранта дела поймали на езде в пьяном виде. В салоне инспектора ГИБДД мужчина попытался передать полицейскому 30 000 рублей в качестве взятки.
Однако инспектор от вознаграждения отказался.
- Суд назначил виновному один год колонии общего режима, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Приговор в законную силу еще не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU