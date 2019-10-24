2019-10-24T10:07:48+03:00
Общество

Жителя Навлинского района отправят в колонию за взятку инспектору ГИБДД

Водитель сел за руль пьяным и пытался откупиться
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
За попытку дать взятку полицейскому брянца отправят в колонию на год.За попытку дать взятку полицейскому брянца отправят в колонию на год.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Навле осудили 60-летнего водителя, который пытался подкупить сотрудника ГИБДД. Как установил суд, инцидент произошел вечером 17 августа в селе Вздружное.

Фигуранта дела поймали на езде в пьяном виде. В салоне инспектора ГИБДД мужчина попытался передать полицейскому 30 000 рублей в качестве взятки.

Однако инспектор от вознаграждения отказался.

- Суд назначил виновному один год колонии общего режима, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Приговор в законную силу еще не вступил.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24