В Брянске по дороге к МРЭО поставили новые остановки
В Брянске продолжают ремонтировать переулок Московский по дороге к МРЭО ГИБДД. Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, здесь укладывают асфальт на проезжей части и тротуарах.
Кроме того, на объекте поставили новые остановочные площадки и готовят опоры со светодиодным освещением.
- После укладки асфальта здесь появятся необходимые дорожные знаки и разметка, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Протяженность ремонтируемого участка составляет около километра. Стоимость работ - 17 миллионов рублей.
С 24 октября ограничение движения для водителей на этой дороге должны снять.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU