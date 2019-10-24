В Брянске по дороге к МРЭО поставили новые остановки

СЕГОДНЯ 09:45 2019-10-24T09:47:49+03:00

Работы на переулке Московском подходят к концу. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске продолжают ремонтировать переулок Московский по дороге к МРЭО ГИБДД. Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, здесь укладывают асфальт на проезжей части и тротуарах.

Кроме того, на объекте поставили новые остановочные площадки и готовят опоры со светодиодным освещением.

- После укладки асфальта здесь появятся необходимые дорожные знаки и разметка, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Протяженность ремонтируемого участка составляет около километра. Стоимость работ - 17 миллионов рублей.

С 24 октября ограничение движения для водителей на этой дороге должны снять.

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ИСТОЧНИК KP.RU