Первую партию новых автобусов в Брянске ждут в ноябре

СЕГОДНЯ 09:21 2019-10-24T09:21:19+03:00

Масштабное обновление автобусного парка в Брянске началось в 2017 году. Фото: Марина АНТОНОВА

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В ноябре и первой половине декабря в Брянск доставят новые автобусы. Как сообщает пресс-служба мэрии, уже прошли тоги по закупке общественного транспорта. На эти цели в 2019 году выделили 700 миллионов рублей.

Всего закупят 102 автобуса. Это 32 двухдверных машины среднего класса марки ЛиАЗ-429260, 65 двухдверных автобусов среднего класса (МАЗ-206086) и пять трехдверных автобусов большого класса (ЛиАЗ-529365).

- Все новые автобусы будут низкопольные, что обеспечит доступность для маломобильных групп населения, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Каждое транспортное средство оснащено автоинформатором и «бегущей строкой» для удобства пассажиров с ограниченными возможностями зрения и слуха, а также оборудовано откидной механической аппарелью для посадки пассажиров, передвигающихся в инвалидной коляске. Кроме того, в салонах установят системы кондиционирования и видеонаблюдения.

В связи с расширением автопарка автобусное предприятие приглашает на постоянную работу водителей. Справки по телефону 52-76-48.

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ИСТОЧНИК KP.RU