В Брянске на улицах Авиационной, Литейной и Белорусской асфальт уложат до конца недели

СЕГОДНЯ 16:49 2019-10-23T16:49:21+03:00

После дорожники продолжат установку ограждений, знаков, светофоров, остановок и оборудование освещения. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске продолжается ремонт дорог. Ход работ обсудили на совещании в горадминистрации.

Выяснилось, что асфальт осталось уложить на улицах Авиационной, Литейной и Белорусской. Подрядным организациям дали указание полностью выполнить этот вид работ до конца недели, сообщает пресс-служба брянской мэрии.

Затем дорожники продолжат установку ограждений, знаков, светофоров, остановок и оборудование освещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU