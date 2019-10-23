В Брянске на улицах Авиационной, Литейной и Белорусской асфальт уложат до конца недели
Такое поручение дали подрядчикам
После дорожники продолжат установку ограждений, знаков, светофоров, остановок и оборудование освещения.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается ремонт дорог. Ход работ обсудили на совещании в горадминистрации.
Выяснилось, что асфальт осталось уложить на улицах Авиационной, Литейной и Белорусской. Подрядным организациям дали указание полностью выполнить этот вид работ до конца недели, сообщает пресс-служба брянской мэрии.
Затем дорожники продолжат установку ограждений, знаков, светофоров, остановок и оборудование освещения.
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ИСТОЧНИК KP.RU