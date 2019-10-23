2019-10-23T14:24:17+03:00
Общество

Герой России Вячеслав Бочаров похвалил ухоженный Брянск и его новые дороги

Героя России Вячеслава Бочарова приятно удивил ухоженный Брянск и новые дороги
Елена РАКОВА
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Герой России Вячеслав Бочаров впервые посетил Брянскую область.Герой России Вячеслав Бочаров впервые посетил Брянскую область.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Герой России Вячеслав Бочаров похвалил ухоженный Брянск и его новые дороги. В нашем регионе военнослужащий, принимавший участие в освобождении заложников во время теракта в Беслане, побывал с рабочим визитом. Вячеслав Алексеевич встретился с брянскими школьниками и студентами. А затем провел рабочую встречу с губернатором Александром Богомазом.

- На меня произвело приятное впечатление качество брянских дорог, - сказал при встрече с главой региона Вячеслав Бочаров. - Насколько я смог убедиться, тот бюджет, который у вас есть, используется эффективно. И количество построенных километров дорог впечатляет. Наверное, вы первые среди всей России. Мне повезло, я Брянскую область посетил первый раз в жизни, но всегда мечтал побывать здесь, на родине партизанского движения. Когда я увидел Брянск, он меня поразил своей ухоженностью, уютностью, обустроенностью. Я провел две встречи с молодыми людьми разного возраста - школьниками и студентами, обе встречи мне очень понравились, ребята задавали серьезные вопросы. Мы говорили не о прошлом. Мы говорили о настоящем и будущем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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