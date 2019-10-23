2019-10-23T13:43:13+03:00
Политика

Кандидаты на должность мэра Брянска прошли тестирование

Теперь претендентов ждет второй этап конкурса 7 ноября
Елена РАКОВА
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Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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Стартовал отбор кандидатов на должность мэра Брянска. В гонке за кресло градоначальника участвуют пять претендентов: нынешний и.о. главы городской администрации Александр Макаров, один из руководителей горводоканала Владимир Тарасенков, замглавы Советской райадминистрации Марина Михалева и бизнесмен Владимир Тюканько и юрист Сергей Маслов.

В среду, 23 октября, претенденты написали тест на знание законов: федеральных и муниципальных. Чтобы ответить на 30 вопросов им дали 40 минут.

Как рассказал председатель конкурсной комиссии замгубернатора Владимир Оборотов, все претенденты на должность успешно справились с заданием, верно ответив более чем на 75% вопросов теста.

На втором этапе, который запланирован на 7 ноября, жюри на собеседовании оценит профессиональные и личностные качества претендентов. А затем конкурсанты представят свои программы развития города и расскажут об основных направлениях работы в случае избрания на должность главы администрации, уточнили в пресс-службе горсовета.

После этого судьи выберут не менее двух кандидатур, успешно прошедших все испытания и представят их депутатам. А те, в свою очередь, 8 ноября тайным голосованием изберут нового главу Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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