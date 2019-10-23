В Брянске неподалеку от станции "Снежетьская" нашли опасные ямы с мазутом
В Брянске обнаружили опасные ямы с мазутом неподалеку от станции "Снежетьская". По факту загрязнения земли нефтепродуктами Брянская транспортная прокуратура завела уголовное дело. Площадь загрязненного участка - около 315 квадратных метров.
- Согласно результатам экспертного заключения, содержание в почве нефтепродуктов многократно превышает допустимый уровень загрязнения, - рассказали в пресс-службе Брянской транспортной прокуратуры. - Ущерб, нанесенный почве оценили в 982 тысячи рублей.
Расследование уголовного дела находится на контроле Брянской транспортной прокуратуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU