В Брянске неподалеку от станции "Снежетьская" нашли опасные ямы с мазутом

СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-23T12:50:23+03:00

Ямы с мазутом находятся в полосе отвода железной дороги, прилегающей к лесу. Фото: Елена РАКОВА

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В Брянске обнаружили опасные ямы с мазутом неподалеку от станции "Снежетьская". По факту загрязнения земли нефтепродуктами Брянская транспортная прокуратура завела уголовное дело. Площадь загрязненного участка - около 315 квадратных метров.

- Согласно результатам экспертного заключения, содержание в почве нефтепродуктов многократно превышает допустимый уровень загрязнения, - рассказали в пресс-службе Брянской транспортной прокуратуры. - Ущерб, нанесенный почве оценили в 982 тысячи рублей.

Расследование уголовного дела находится на контроле Брянской транспортной прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU