В Брянске живым нашли пропавшего Тимофея Осадчего
39-летний мужчина дал о себе знать спустя девять дней
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В Брянске нашли живым пропавшего Тимофея Осадчего.
Об этом рассказали волонтеры на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт» Брянск».
Напомним, мужчина пропал в Бежицком районе 14 октября. На поиски горожанина вышли добровольцы.
К счастью, 39-летний брянец нашелся спустя девять дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU