2019-10-23T11:38:00+03:00
Общество

В Брянске живым нашли пропавшего Тимофея Осадчего

39-летний мужчина дал о себе знать спустя девять дней
Мария Дедкова
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В Брянске нашли живым пропавшего Тимофея Осадчего.

Об этом рассказали волонтеры на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт» Брянск».

Напомним, мужчина пропал в Бежицком районе 14 октября. На поиски горожанина вышли добровольцы.

К счастью, 39-летний брянец нашелся спустя девять дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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