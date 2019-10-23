В Брянске три компании наказали за нарушения антикоррупционного законодательства

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-23T10:25:33+03:00

В организациях не было необходимых документов

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В Брянске три фирмы наказали за нарушение антикоррупционного законодательства. Их в компаниях ООО «ИНСТРОЙ», ООО «Новостройка», ООО «Привокзальная слобода» выявила прокуратура.

- В организациях не было правовых актов, направленных на предупреждение коррупции, а также на предотвращение и урегулирование конфликта интересов, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Кроме того, не проводятся консультации по вопросам антикоррупционного законодательства.

После обращения правоохранителей трем ответственным сотрудникам в компаниях объявили выговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU