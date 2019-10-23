В Выгоничах потребовали отремонтировать дорогу
В Выгоничах местные жители пожаловались на разбитые дороги. Проверку провела прокуратура.
Выбоины и ямы обнаружили на переулке Сальникова.
- Указанная дорога длительное время не обслуживалась, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Асфальт имеет неровности и выбоины, не соответствует требованиям безопасности.
От главы поселковой администрации потребовали устранить нарушения. Но дефекты остались. Поэтому прокурор обратился в суд. В суде требования правоохранителя удовлетворили.
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ИСТОЧНИК KP.RU