В Выгоничах потребовали отремонтировать дорогу

СЕГОДНЯ 09:41 2019-10-23T09:53:57+03:00

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В Выгоничах местные жители пожаловались на разбитые дороги. Проверку провела прокуратура.

Выбоины и ямы обнаружили на переулке Сальникова.

- Указанная дорога длительное время не обслуживалась, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Асфальт имеет неровности и выбоины, не соответствует требованиям безопасности.

От главы поселковой администрации потребовали устранить нарушения. Но дефекты остались. Поэтому прокурор обратился в суд. В суде требования правоохранителя удовлетворили.

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ИСТОЧНИК KP.RU