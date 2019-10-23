В Брянске на улице Красноармейской сбили пешехода

СЕГОДНЯ 09:22 2019-10-23T09:24:05+03:00

Пострадавшего осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

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В Брянске на парковке на улице Красноармейской произошло ДТП. Водитель ГАЗели сбил пешехода.

Все случилось во вторник, 22 октября, в 10.50 в районе дома 93 «Б», сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

51-летний водитель, поворачивая в сторону улицы Пересвета, сбил 41-летнего мужчину. В ДТП пострадавший получил ушиба бедра.

Пострадавшего осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.

По факту ДТП полицейские провоядт проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU