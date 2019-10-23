В Брянске на улице Красноармейской сбили пешехода
В Брянске на парковке на улице Красноармейской произошло ДТП. Водитель ГАЗели сбил пешехода.
Все случилось во вторник, 22 октября, в 10.50 в районе дома 93 «Б», сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.
51-летний водитель, поворачивая в сторону улицы Пересвета, сбил 41-летнего мужчину. В ДТП пострадавший получил ушиба бедра.
Пострадавшего осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.
По факту ДТП полицейские провоядт проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU