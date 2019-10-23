Брянцы встретились с Героем России Вячеславом Бочаровым

СЕГОДНЯ 08:53 2019-10-23T08:56:56+03:00

Школьники и студенты расспросили воина об освобождении заложников в Беслане

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Школьники и студенты Брянска пообщались Героем России Вячеславом Бочаровым.

Встреча прошла во вторник, 22 октября, во Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина.

Большую часть беседы с ребятами полковник ФСБ посвятил рассказу о захвате заложников в Беслане в сентября 2004 года.

Вячеслав Бочарова участвовал в операции по освобождению школьников и получил ранение.

После общения с ребятами во дворце Герой России отправился на встречу со студентами.

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ИСТОЧНИК KP.RU