Брянцы встретились с Героем России Вячеславом Бочаровым
Школьники и студенты расспросили воина об освобождении заложников в Беслане
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Школьники и студенты Брянска пообщались Героем России Вячеславом Бочаровым.
Встреча прошла во вторник, 22 октября, во Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина.
Большую часть беседы с ребятами полковник ФСБ посвятил рассказу о захвате заложников в Беслане в сентября 2004 года.
Вячеслав Бочарова участвовал в операции по освобождению школьников и получил ранение.
После общения с ребятами во дворце Герой России отправился на встречу со студентами.
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ИСТОЧНИК KP.RU