В Брянске на дамбе по проспекту Ленина высадили еще 400 кустов кизильника

СЕГОДНЯ 18:20 2019-10-22T18:20:59+03:00

Напомним, на прошлой неделе 400 саженцев кизильника появились на противоположной стороне дамбы. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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22 октября в Брянске на проспекте Ленина высадили очередную партию кизильника. Новые растения появились по нечетной стороне дамбы.

- 400 саженцев кизильника блестящего дополнят существующую "живую" изгородь, - поясняют в пресс-службе Брянской городской администрации. - Эти кусты неприхотливы в условиях городской среды. После разрастания они послужат естественным ограждением крутого склона Судка.

Напомним, на прошлой неделе 400 саженцев кизильника появились на противоположной стороне дамбы.

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ИСТОЧНИК KP.RU