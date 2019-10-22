В Брянске на дамбе по проспекту Ленина высадили еще 400 кустов кизильника
22 октября в Брянске на проспекте Ленина высадили очередную партию кизильника. Новые растения появились по нечетной стороне дамбы.
- 400 саженцев кизильника блестящего дополнят существующую "живую" изгородь, - поясняют в пресс-службе Брянской городской администрации. - Эти кусты неприхотливы в условиях городской среды. После разрастания они послужат естественным ограждением крутого склона Судка.
Напомним, на прошлой неделе 400 саженцев кизильника появились на противоположной стороне дамбы.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU