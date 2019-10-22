Поединок брянского бойца Виталия Минакова с Хэви Айялой оказался под угрозой

СЕГОДНЯ 17:22 2019-10-22T18:10:17+03:00

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Вторая попытка брянского бойца Виталия Минакова встретится с американцем Хэви Айялой вновь может оказаться неудачной. Дело в том, что нашему земляку отказали в визе в США.

- Друзья, судя по всему, мой поединок 26 октября не состоится, - написал брянец в соцсетях. - На сегодняшний день мне не одобрена виза в США. О причинах можно только догадываться.

Напомним, в первый раз бой Виталия Минакова и Хэви Аялы должен был состояться еще 25 августа. Тогда соперник брянского спортсмена заболел.

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ИСТОЧНИК KP.RU