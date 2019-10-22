2019-10-22T15:49:12+03:00
Общество

В Брянскэнерго прошел субботник

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Субботники в Брянскэнерго проходят регулярно.Субботники в Брянскэнерго проходят регулярно.
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Во всех подразделениях филиала «Россети Центр Брянскэнерго» прошел субботник.

Работники предприятия привели в порядок сквер Энергетиков в Брянске и прилегающую к зданиям исполнительного аппарата на улицах Советской и Энергетической территорию. Энергетики убрали прошлогоднюю листву и вывезли мусор.

Субботники в Брянскэнерго проходят регулярно. Традиционно они организуются в рамках подготовительных мероприятий к 9 Мая. Энергетики наводят порядок на подшефных мемориалах времен Великой Отечественной войны - на месте воинского захоронения в деревне Голубее Дубровского района и на мемориальном комплексе, расположенном на месте захоронения семей партизан, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны в лесопарковой зоне недалеко от города Клинцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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